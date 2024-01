Wichtige Nachricht für Hengdeli-Anleger!

In den letzten Wochen gab es bei Hengdeli keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, positive oder negative Themen zu diskutieren. Da hier keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete Hengdeli in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,5 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -56,11 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 40,94 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Hengdeli mit 0 Prozent um 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Branche "Spezialität Einzelhandel" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 26,32 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Aus diesem Grund wird Hengdeli als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

