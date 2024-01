Wichtige Nachricht für Heidelberger Druckmaschinen-Anleger!

Heidelberger Druckmaschinen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 8,42 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -24,48 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,17 Prozent, wobei Heidelberger Druckmaschinen 23,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Heidelberger Druckmaschinen derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3 Prozentpunkten im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Maschinen"-Branche und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem im Meinungsmarkt mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Heidelberger Druckmaschinen veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (56,45) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Heidelberger Druckmaschinen.

