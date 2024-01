Wichtige Nachricht für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 57,77, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 54,43 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical bei 57,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 7,99 CNH, während der Aktienkurs bei 12,89 CNH liegt, was einer Abweichung von +61,33 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 13,29 CNH, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung erhält, sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Ebene und in Bezug auf die Anleger-Stimmung.