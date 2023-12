Wichtige Nachricht für HealthWarehouse-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Healthwarehouse diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Stimmung bei den Anlegern führte. Das Anleger-Sentiment zeigte an drei Tagen ein rotes Stimmungsbarometer, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen das Interesse der Anleger, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigte kaum Veränderungen in der Stimmung für Healthwarehouse in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhielt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Healthwarehouse eine "Neutral"-Bewertung erhielt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhielt die Dividendenpolitik von Healthwarehouse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,15 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,13 USD, was einen Unterschied von -13,33 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell ebenfalls bei 0,13 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führte.

Insgesamt erhielt die Aktie von Healthwarehouse eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.