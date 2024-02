Wichtige Nachricht für Hawaiian Electric Industries-Anleger!

Die Dividende der Hawaiian Electric Industries-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger eine Unterdurchschnittliche Rendite von 4,7 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Hawaiian Electric Industries-Aktie eine Rendite von -67,6 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten mit -2,46 Prozent um 65,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Hawaiian Electric Industries-Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -39,27 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Hawaiian Electric Industries damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.