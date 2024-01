Wichtige Nachricht für Hasbro-Anleger!

Der Aktienkurs von Hasbro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 11,41 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 0,8 Prozent, wobei Hasbro aktuell 14,77 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten sechs positive Bewertungen, eine neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen für Hasbro abgegeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 48,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 64,04 Prozent, wodurch das mittlere Kursziel bei 79,17 USD liegt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Hasbro diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominieren, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Hasbro führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hasbro mit einer Ausschüttung von 5 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (15,47 %) deutlich niedriger, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Dies sind die aktuellen Entwicklungen und Bewertungen für die Hasbro-Aktie und sollten Anlegern als Orientierung dienen.