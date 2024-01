Wichtige Nachricht für Hangzhou Shunwang-Anleger!

In den letzten Monaten hat die Aktie von Hangzhou Shunwang aufgrund der Kommunikation im Netz folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität war üblich aktiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Die Anleger haben Hangzhou Shunwang in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung führte. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führte.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Hangzhou Shunwang bei 66,99, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Shunwang derzeit bei 15,4 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,41 CNH hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Abstand von -11,19 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.