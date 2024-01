Wichtige Nachricht für Haixin Foods-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Die Haixin Foods-Aktie zeigt sich laut technischer Analyse derzeit recht neutral. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,64 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,84 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, welcher bei 5,92 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,35 Prozent) führt auch hier zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Haixin Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Haixin Foods eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich sind die Folge. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Haixin Foods für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Haixin Foods liegt bei 58,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,78, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating als "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haixin Foods bei 238. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt. Insgesamt zeigt sich Haixin Foods also sowohl charttechnisch als auch aus fundamentaler Sicht neutral.