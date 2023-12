Wichtige Nachricht für Hackett-Anleger!

Der Vergleich des Aktienkurses der Hackett zeigt eine Performance von -1,18 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 0,98 Prozent, was zu einer Underperformance von -2,15 Prozent im Branchenvergleich für Hackett führte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Hackett 1,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Hackett-Aktie die Bewertung "Gut" erhalten, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates zu Hackett im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 24 USD, was einer zukünftigen Performance von 5,96 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 22,65 USD vorliegt. Diese Entwicklung führt zur Gesamtbewertung "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividende von Hackett beträgt 1,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen von 2,3 Prozent. Die Differenz von 0,35 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Ausschüttung.