Wichtige Nachricht für Guangzhou Development-Anleger!

Die technische Analyse von Guangzhou Development zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,01 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,38 CNH liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tage-Durchschnitts erhält das Unternehmen jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 5,57 CNH nur geringfügig vom letzten Schlusskurs abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Guangzhou Development. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,17 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,02 Punkte) zeigen, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat zudem 6 positive und 3 negative Signale aus den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen herausgefiltert.

Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde hingegen neutral bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Guangzhou Development derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist, während die Anleger-Stimmung positiv ist, aber das Sentiment sich in eine negative Richtung entwickelt hat.