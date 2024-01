Wichtige Nachricht für Guangdong No 2 Hydropower Engineering-Anleger!

Die Dividende für die Guangdong No 2 Hydropower Engineering beträgt 2,85 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was über dem Durchschnitt von 1,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,97 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 4,5 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -24,62 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (5,06 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,07 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 66,25 für die Aktie, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung für die Guangdong No 2 Hydropower Engineering. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".