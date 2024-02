Wichtige Nachricht für Givaudan ADR-Anleger!

Bei Givaudan hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Givaudan daher in dieser Hinsicht eine "neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche hat Givaudan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,16 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -4,33 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 20,16 Prozent über dem Durchschnittswert abgeschnitten. Somit erhält Givaudan in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie von 3624 CHF um +18,14 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3067,5 CHF) ab, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3384,18 CHF) zeigt der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +7,09 Prozent, weshalb auch hier ein "gut"-Rating vergeben wird.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan aktuell einen Wert von 35,69 auf, was 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung.