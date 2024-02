Wichtige Nachricht für General Electric-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die General Electric-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf der Grundlage des Relative Strength Index (RSI). Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 112,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 135,41 USD liegt, was einer Abweichung von +19,85 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (125,51 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die General Electric-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über General Electric, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,9, was bedeutet, dass General Electric hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht und auf der Grundlage des RSI positiv bewertet wird.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so wurde in den letzten zwei Wochen neutral über General Electric diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen aufgetreten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.