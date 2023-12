Wichtige Nachricht für Geely Automobile-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Geely Automobile mit "Neutral"-Stimmung und "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren und Branchenvergleich. Laut Analysten sind die Kommentare zu Geely Automobile auf sozialen Plattformen größtenteils positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Aktienkurs von Geely Automobile hatte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 9,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,37 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum zyklischen Konsumgütersektor lag die Rendite von Geely Automobile 19,58 Prozent darunter. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in der fundamentalen Analyse.