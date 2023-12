Amicus Therapeutics Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Anleger-Sentiment für Amicus Therapeutics hat in den letzten zwei Wochen besonders positiv ausgesehen. Laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien waren sieben Tage von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell gibt es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Amicus Therapeutics insgesamt als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 17,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 26,99 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Amicus Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent erzielt, was 3,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 19,62 Prozent, und Amicus Therapeutics liegt aktuell 15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten sind langfristig optimistisch in Bezug auf die Amicus Therapeutics-Aktie, da die Einschätzung "Gut" dominiert. Es liegen insgesamt 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 14 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 10,58 Prozent bedeuten würde. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

