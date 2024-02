Wichtige Nachricht für GET-Anleger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Get über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können. Dies ermöglicht interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Get. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Get daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Get in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,17 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Get um 7,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Get ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Get derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 6,35 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".