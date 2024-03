Wichtige Nachricht für Fundamenta Real Estate-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie der Fundamenta Real Estate als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fundamenta Real Estate-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 61,36, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fundamenta Real Estate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,64 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs (16,75 CHF) weicht nur um +0,66 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (16,89 CHF) weist eine ähnliche Abweichung (-0,83 Prozent) auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Fundamenta Real Estate-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist und nur wenig Veränderung in der Stimmung aufweist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fundamenta Real Estate eine Gesamteinstufung als "Neutral".