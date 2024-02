Wichtige Nachricht für Franklin Electric-Anleger!

Franklin Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 402,28 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Franklin Electric im Branchenvergleich eine Underperformance von -398,44 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 242,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Franklin Electric 238,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Franklin Electric von 95,59 USD eine +1,56 Prozentige Entfernung vom GD200 (94,12 USD) und wird daher als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 94,86 USD, was eine +0,77 Prozentige Distanz bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Franklin Electric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für Franklin Electric beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,95 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (1,01) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Franklin Electric diskutiert, mit zehn Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral an einem Tag. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Franklin Electric auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.