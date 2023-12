Wichtige Nachricht für Forwardly-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Forwardly in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der letzten Tage standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Gesamtbewertung des Titels als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Forwardly in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Forwardly aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Forwardly-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 81, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (58,92) zeigt sich jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Forwardly.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,02 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,0113 USD) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 0,01 USD über dem letzten Schlusskurs (+13 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Forwardly auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.