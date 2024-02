Wichtige Nachricht für First Solar-Anleger!

Die Stimmung und das Interesse an First Solar haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von First Solar von uns eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von First Solar als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,01 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 70,86 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenpolitik schneidet First Solar jedoch weniger gut ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von First Solar als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Aspekte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 173,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 141,11 USD liegt - ein Unterschied von -18,83 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 156,43 USD über dem letzten Schlusskurs von 141,11 USD, was einem Unterschied von -9,79 Prozent entspricht. Basierend auf der technischen Analyse erhält die First Solar-Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von First Solar aufgrund der positiven Stimmung und des gestiegenen Interesses mit einer "Gut"-Bewertung versehen, während die fundamentale und technische Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.