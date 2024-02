Wichtige Nachricht für First Busey-Anleger!

Die langfristige Meinung der Analysten zur First Busey-Aktie wird insgesamt positiv eingeschätzt. Von insgesamt 1 Gut-Bewertung und 0 Neutral- oder Schlecht-Bewertungen gibt es keine neuen Analystenupdates in diesem Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 24 USD, was einer potenziellen Performance von 3 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 23,3 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der First Busey-Aktie bei 21,17 USD, was als positiv eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -2,84 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als gut bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Busey liegt bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die First Busey-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,51 Prozent erzielt, was 9,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.