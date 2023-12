Sixt VZ Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität zeigen folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". In Bezug auf die Diskussionsintensität der letzten Zeit können wir feststellen, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhalten hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher eine Bewertung als "Gut".

Relative Stärke-Index (RSI): Der Relative Stärke-Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,03, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Einstufung als "Gut" für Sixt.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Sixt in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung als "Schlecht".

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,14, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 26 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine Bewertung als "Gut".

