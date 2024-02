Wichtige Nachricht für Ferrari-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Ferrari-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 34. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 33,39 neutral. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ferrari.

In Bezug auf die Dividende weist Ferrari eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Automobile" beträgt 0, Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Ferrari mit 359,6 EUR inzwischen +10,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +20,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ferrari mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,67 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Automobile" von 0, liegt der genaue Abstand aktuell bei 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.