Wichtige Nachricht für Far East Horizon-Anleger!

Die technische Analyse der Far East Horizon-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,09 HKD. Der letzte Schlusskurs von 5,99 HKD weicht somit -1,64 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 5,93 HKD und einer Abweichung von +1,01 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Far East Horizon-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt weitere Aufschlüsse. Mit einem Wert von 78,72 wird die Aktie als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,17 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Auch das Sentiment und Buzz um die Aktie wurden untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Far East Horizon also die Note "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Far East Horizon bei einem Wert von 3, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 23,65) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Far East Horizon damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.