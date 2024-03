Wichtige Nachricht für FRP-Anleger!

Die Frp-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs von 60,98 USD einen Abstand von +5,48 Prozent zum GD200 (57,81 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 59,82 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,94 Prozent beträgt. Insgesamt erhält die Frp-Aktie ein "Gut"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Frp war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab mehrere Tage mit positiven Diskussionen, aber auch einen Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich Frp haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frp liegt bei 45,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Frp-Aktie in Bezug auf technische Analyse, Anleger-Sentiment und RSI eine "Neutral"-Bewertung.