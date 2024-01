Wichtige Nachricht für EuroDry-Anleger!

Die Eurodry Aktie wird derzeit in technischen Analysen als "Gut" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 15,52 USD, was einem Abstand von +22,74 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 19,05 USD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 17,16 USD, was einer Differenz von +11,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eurodry liegt bei 57,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,4 und unterstützt diese Einschätzung.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Eurodry mit einem Wert von 8 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Marine" (KGV von 27,42) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Eurodry Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt die Aktie jedoch um 135,06 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite der Branche "Marine" beträgt 14,72 Prozent, und Eurodry liegt aktuell 0,63 Prozent darunter. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.