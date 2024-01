Wichtige Nachricht für Equinor ASA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Equinor Asa-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Equinor Asa-Aktie beträgt 51,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 66,53 beträgt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Equinor Asa eine Rendite von 4,13 % aus, was 23,86 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Equinor Asa eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Equinor Asa-Aktie liegt derzeit bei 5,18, was 80 % weniger ist als der Branchendurchschnitt von 26. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.