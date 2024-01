Wichtige Nachricht für Empiric Student Property-Anleger!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Empiric Student Property PLC-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 89,3 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 94,8 GBP liegt, was einem Unterschied von +6,16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 91,38 GBP, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,74 Prozent) entspricht. In diesem Fall erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Empiric Student Property PLC-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (30,77 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,76 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Empiric Student Property PLC-Aktie diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.