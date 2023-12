Wichtige Nachricht für Doro AB-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Doro":

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass die Doro-Aktie derzeit einen Kurs von 22 SEK hat, was +15,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +33,25 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung basierend auf der vergangenen Entwicklung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt für die Doro-Aktie aktuell einen Wert von 39,66, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so lassen die sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen erkennen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher neutral bewertet.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Doro-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Themen rund um den Wert waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als neutral führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.