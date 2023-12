Wichtige Nachricht für DocuSign-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Docusign herangezogen. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 0,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Docusign überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ist ebenfalls überverkauft, mit einem Wert von 11,25, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Docusign-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Docusign werden analysiert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Docusign in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" ergibt. Daher erhält Docusign eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Docusign-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Docusign vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 61 USD, was einem Abwärtspotential von -3,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Docusign eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.