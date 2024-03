Wichtige Nachricht für Deutz AG-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Deutz AG derzeit bei 4,76 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 5,805 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +21,95 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,48 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5,93 Prozent auch aus dieser Perspektive als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit bei 6,98, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Deutz AG in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Deutz AG mit einem Wert von 55,76 für den Zeitraum von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so hat die Deutz AG derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Deutz AG-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.