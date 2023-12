Wichtige Nachricht für Delivery Hero-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Delivery Hero derzeit bei 33,46 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 28,4 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -15,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,41 EUR, was einer Differenz von -0,04 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es bei Delivery Hero in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, und auch die Stärke der Diskussion zeigt keine deutlichen Unterschiede. Daher erhält Delivery Hero in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Delivery Hero einen Neutral-Titel darstellt. Mit einem RSI7-Wert von 71,04 wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen, während der RSI25-Wert von 46,63 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Delivery Hero mit einer Rendite von -20,84 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 31 Prozent darunter liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 25,73 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Delivery Hero mit 46,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.