Wichtige Nachricht für DR Horton-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 11 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Dr Horton abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 132,73 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,84 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 152,28 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Dr Horton-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dr Horton bei 9,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dr Horton ist insgesamt negativ. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Dr Horton eine Performance von 62,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,15 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +60,47 Prozent im Branchenvergleich für Dr Horton. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Dr Horton um 52,13 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein positives Rating in dieser Kategorie.