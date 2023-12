Wichtige Nachricht für Cracker Barrel Old Country Store-Anleger!

Die technische Analyse der Cracker Barrel Old Country Store-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 88,24 USD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 79,98 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -9,36 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 71,95 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Von den 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten erhielt die Cracker Barrel Old Country Store-Aktie 0 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral"-Einstufung und 1 "Schlecht"-Einstufung, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 92 USD, was einer möglichen Steigerung um 15,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (79,98 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cracker Barrel Old Country Store zeigt einen Wert von 34,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung für die Cracker Barrel Old Country Store-Aktie basierend auf der technischen Analyse, den Analystenbewertungen, dem Relative Strength-Index und dem Sentiment und Buzz.