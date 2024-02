Wichtige Nachricht für Coupang Registered (A)-Anleger!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Daher erhält die Coupang-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die 200-Tage-Linie der Coupang verläuft bei 16,71 USD, während der Aktienkurs bei 15,88 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,42 USD, was zu einem weiteren neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen in sozialen Medien. Über Coupang wurde in den letzten Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Coupang-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.