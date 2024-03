Wichtige Nachricht für Coty-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

In den sozialen Netzwerken herrscht in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmungslage unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde außerdem verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Coty diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie von Coty insgesamt als "Gut", was sich auch in einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments widerspiegelt.

Die Analysten haben die Aktie von Coty in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Coty. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,73 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 1,59 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die positive Stimmung und die vermehrten positiven Kommentare über Coty in den sozialen Medien in den letzten Wochen haben dazu geführt, dass die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit und eine geringere Diskussionsintensität über Coty festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coty bei 46,46, was über dem Branchendurchschnitt von 41,53 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet.