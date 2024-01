Wichtige Nachricht für Coorrvice Management Ab-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels zu bewerten. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über die Zeit, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Coor Service Management zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 16,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Coor Service Management einen Abstand von -12,81 Prozent zum GD200 (50,03 SEK) auf, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein gutes Signal mit einem Abstand von +7,52 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Coor Service Management-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Coor Service Management in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Coor Service Management in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt eher neutral beschrieben. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen sich kein überwiegend positives oder negatives Feedback, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.