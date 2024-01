Wichtige Nachricht für Cluey Ltd-Anleger!

Die Anleger-Stimmung bei Cluey in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Cluey liegt der RSI7 bei 32,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cluey mit 0,082 AUD um -8,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -18 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Cluey ist mittelmäßig, weshalb die Gesamteinschätzung in Bezug auf das Sentiment und Buzz als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.