Wichtige Nachricht für Chongqing Dima Industry-Anleger!

Die Chongqing Dima Industry-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,63 CNH) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,45 CNH) weichen deutlich vom aktuellen Schlusskurs (1,13 CNH) ab, was zu dieser negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chongqing Dima Industry-Aktie liegt bei 59,09 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Sowohl für den 7-Tage RSI als auch für den 25-Tage RSI ergibt sich die gleiche neutrale Bewertung, da der Wert darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich positive Auffälligkeiten bei Chongqing Dima Industry. Die Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wird als "Gut" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Chongqing Dima Industry ausgefallen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.