Wichtige Nachricht für China Lng-Anleger!

Die Dividendenpolitik der China Hk Power Smart Energy wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -8,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich China Hk Power Smart Energy ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über das Unternehmen diskutiert, was sich an zwei Tagen in einer insgesamt negativen Stimmung widerspiegelte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Hk Power Smart Energy liegt bei 45,45, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von 20,55 Prozent erzielt, was 28,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.