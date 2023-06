Wichtige Nachricht für Caterpillar-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Caterpillar, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.06.2023, 22:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 234.78 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Caterpillar niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 9,39 Prozentpunkte (2,12 % gegenüber 11,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Caterpillar erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Caterpillar vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (237,45 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 234,45 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Caterpillar erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Caterpillar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 58,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -54,58 Prozent im Branchenvergleich für Caterpillar bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 61,31 Prozent im letzten Jahr. Caterpillar lag 57,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.