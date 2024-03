Wichtige Nachricht für Carrier Global Corp-Anleger!

Die technische Analyse der Carrier Global-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 57,86 USD um 8,21 Prozent über dem GD200 (53,47 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 55,81 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 3,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Carrier Global-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zugrunde gelegt wird.

Von Analysten wird die Carrier Global-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 59 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,97 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Carrier Global in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carrier Global liegt bei 44,73, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.