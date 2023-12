Wichtige Nachricht für CareRx-Anleger!

Die technische Analyse der Carerx-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,01 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,55 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Andererseits liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,54 CAD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 47,37 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Carerx-Aktie also gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.