Wichtige Nachricht für Canex Energy-Anleger!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat nicht signifikant verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier ein "neutral"-Rating vergeben wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Themen, die von den Anlegern diskutiert wurden. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Skrr Exploration derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine Bewertung von "schlecht" für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skrr Exploration derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "neutral" führt. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer erneuten Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung von "neutral".