Wichtige Nachricht für Canadian Solar-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Canadian Solar beträgt derzeit 4,09 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher wird die Aktie in Bezug auf dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch in letzter Zeit eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Canadian Solar im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 621,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3899,43 Prozent, und Canadian Solar liegt derzeit um 3944,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 28,48 USD für den Schlusskurs der Canadian Solar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,81 USD, was einem Unterschied von -16,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Canadian Solar daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.