Wichtige Nachricht für CTI Logistics-Anleger!

In den letzten Wochen gab es bei Cti Logistics keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Die Bewertung dieses Kriteriums liegt daher bei "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Cti Logistics in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cti Logistics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,55 AUD, während der Aktienkurs bei 1,52 AUD liegt, was einer Abweichung von -1,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,49 AUD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Cti Logistics diskutiert. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cti Logistics zeigt eine Ausprägung von 37,5, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,44, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Cti Logistics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen analysierten Kriterien.