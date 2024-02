Wichtige Nachricht für CDTi Advanced Materials-Anleger!

Der Aktienkurs von Cdti Advanced Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 276,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 285,16 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt bei -16,99 Prozent, was bedeutet, dass Cdti Advanced Materials aktuell 293,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Cdti Advanced Materials als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cdti Advanced Materials-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33 und ein Wert für den RSI25 von 51,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cdti Advanced Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,57 USD, was einen Unterschied von +9,62 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,59 USD) zeigt hingegen einen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs (-3,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den Social Media gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cdti Advanced Materials in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cdti Advanced Materials wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.