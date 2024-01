Wichtige Nachricht für Bureau Veritas-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bureau Veritas":

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Bureau Veritas derzeit um +3,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -4,9 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung für die beiden Zeiträume führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Bureau Veritas mit einer Rendite von 38,86 Prozent mehr als 39 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, liegt Bureau Veritas mit 38,86 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt "Neutral", da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Bureau Veritas veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bureau Veritas liegt bei 13,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.