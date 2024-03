Wichtige Nachricht für Brookfield Infrastructure Corp-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield Infrastructure in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt sich über den gesamten analysierten Zeitraum positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) der Brookfield Infrastructure liegt bei 27,57, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, während sie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft wird. In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für dieses Kriterium führt.

