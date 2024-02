Wichtige Nachricht für British American Tobacco-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der British American Tobacco als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die British American Tobacco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,03, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,44, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde British American Tobacco von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Aktie der British American Tobacco wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Gut". Im letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der British American Tobacco liegt bei 3575 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von British American Tobacco im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,93 Prozent erzielt. Dies liegt 22,7 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,76 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt 0,02 Prozent, wobei British American Tobacco aktuell 15,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.